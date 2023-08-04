Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Kışlada cep telefonu kararı

Askerlik hizmeti süresince kullanılabilen ‘Askercell’ ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, “Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan ‘Askercell’ uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.

GSM HATLARI ÜCRETSİZ ŞEKİLDE KISITLA HALE GETİRİLEBİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, GSM hatlarını kışlada da kullanmak isteyen askerler kullandıkları GSM hattının bayisine müracaat ederek ücretsiz bir şekilde GSM hatlarını kısıtlı hale getirebilecek.