Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Kışlada cep telefonu kararı

Milli Savunma Bakanlığı, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının artık kışlada kullanılabileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Kışlada cep telefonu kararı

Askerlik hizmeti süresince kullanılabilen ‘Askercell’ ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, “Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan ‘Askercell’ uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.

GSM HATLARI ÜCRETSİZ ŞEKİLDE KISITLA HALE GETİRİLEBİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, GSM hatlarını kışlada da kullanmak isteyen askerler kullandıkları GSM hattının bayisine müracaat ederek ücretsiz bir şekilde GSM hatlarını kısıtlı hale getirebilecek.

İlgili Haberler
Askerlik süresi uzatılacak mı? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
Millî Savunma Bakanlığı’ndan orman yangınları açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kosova açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kosova açıklaması
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Şenol Güneş'ten şiddet açıklaması: Kim yaparsa yapsın doğru değil Spor
Şenol Güneş'ten şiddet açıklaması: Kim yaparsa yapsın doğru değil
Kluivert'ten Cluj galibiyeti sonrası açıklamalar: 10 kişi yapmak gurur veriyor Spor
Kluivert'ten Cluj galibiyeti sonrası açıklamalar: 10 kişi yapmak gurur veriyor
Rumların gözü hep KKTC topraklarında - Züleyha KARAMAN Konuk Kalem
Rumların gözü hep KKTC topraklarında - Züleyha KARAMAN
OSMANİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar
OSMANİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk’e layık Belediye Başkanı; Alper Taşdelen Yazarlar
Atatürk’e layık Belediye Başkanı; Alper Taşdelen
“Bu dünya için kayıptır, öbür dünya için kazanç” Yazarlar
“Bu dünya için kayıptır, öbür dünya için kazanç”