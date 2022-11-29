MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesine yer verildi.
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