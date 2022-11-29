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MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:19
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesine yer verildi.

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