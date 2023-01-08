8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak

Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak

Milli Savunma Bakanlığınca bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınması planlanıyor.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 10:52
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığınca bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş er alınması planlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, Bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bir yandan yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirilirken diğer taraftan tatbikatlarla personelin hazırlık seviyeleri üst düzeyde tutuluyor. Bunlarla birlikte personel temini de önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

Nitelikli insan gücünün hayati önemi haiz olduğunun bilinci ile yapılan çalışmaların ardından Bakanlık tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı.

Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, temin edilen personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

Bakanlık, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
1
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
3
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
4
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
5
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
6
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
7
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Gaziantep İslahiye'de icradan satılık kargir ev
﻿Gaziantep İslahiye'de icradan satılık kargir ev
﻿Gaziantep İslahiye'de icradan satılık kargir ev
﻿Tarihte bugün 8 Ocak
﻿Tarihte bugün 8 Ocak
﻿Tarihte bugün 8 Ocak
﻿Kazı sırasında bulundu: İnşaat durduruldu 
﻿Kazı sırasında bulundu: İnşaat durduruldu 
﻿Kazı sırasında bulundu: İnşaat durduruldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.