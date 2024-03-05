Milli sporcudan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya

Kaynak: AA
Milli sporcudan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya
Milli eskrimci Elke Lale Van Achterberg, Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Milli eskrimci Elke Lale Van Achterberg, Fransa'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda epe B kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda bugün ay-yıldızlı sporculardan Elke Lale, başarılı pul müsabakaları sonrası tablo-16'da Kristina Fiaklistava'yı 15-11, çeyrek finalde Polonyalı Sara Rogowska'yı 12-7 ve yarı finalde Polonyalı rakibi Karolina Strawinska'yı 10-9 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Milli eskrimci Elke Lale Van Achterberg, final müsabakasında İtalyan Rossana Pasquino'ya 8-6 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada 7 Mart Perşembe günü Hakan Akkaya flöre A, Şenay Güner kılıç A kategoride; 9 Mart Cumartesi günü ise Elke Lale ve Şenay Güner flöre A ve B kategorilerinde, Hakan Akkaya ise epe A kategorisinde mücadele edecek.

gh65i9rweam-6de.jpeg

Son Haberler
Fenerbahçe'den Eda Erdem açıklaması Spor
Fenerbahçe'den Eda Erdem açıklaması
Tarlasını koruyan 75 yaşındaki teyze mahkemelik oldu. Hakkında 5 yıl hapis cezası istendi Gündem
Tarlasını koruyan 75 yaşındaki teyze mahkemelik oldu. Hakkında 5 yıl hapis cezası istendi
Yılmaz Vural kahroldu Spor
Yılmaz Vural kahroldu
Pendik'te gizlice dünyaya getirdiği bebeği 1. kattan atan anne tutuklandı Gündem
Pendik'te gizlice dünyaya getirdiği bebeği 1. kattan atan anne tutuklandı
Edirne Belediyesi'nin önündeki taksici eyleminde 1 kişi yaralandı Gündem
Edirne Belediyesi'nin önündeki taksici eyleminde 1 kişi yaralandı
Osmaniye'deki asayiş uygulamalarında 21 kişi tutuklandı Gündem
Osmaniye'deki asayiş uygulamalarında 21 kişi tutuklandı