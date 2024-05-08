Milli sporcular 74 madalya kazandı

Slovakya'nın başkenti Bratislava’da gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda, Türkiye’nin genç bilek güreşçileri büyük bir başarıya imza attı. Sporcularımız 36’sı altın olmak üzere , toplamda 74 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun paylaştığı bilgilere göre, gençlerimiz 15, 18 ve 23 yaş kategorilerinde, hem bireysel hem de takım olarak kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonanın ilk gününde, sol kol kategorisinde genç sporcularımız 17 altın, 11 gümüş ve 8 bronz madalya ile zirveye çıktı.

İkinci gün ise sağ kol mücadelelerinde daha da büyük bir başarıya ulaşıldı. Genç bilek güreşçilerimiz, 19 altın, 12 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak toplamda 38 madalyaya ulaştı.

Bu sonuçlarla, Genç Kadınlar Milli Takımımız şampiyonanın zirvesinde yer alırken, Genç Erkekler Milli Takımımız da ikinci sırayı başarıyla korudu.