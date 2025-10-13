A Milli Futbol Takımı, 17 yıl sonra Kocaeli'de

Milliler, Kocaeli'de 2. kez oynayacak

Kocaeli Stadyumu'nda ilk A Milli maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan müsabakasıyla birlikte 17 yıl sonra Kocaeli'de maç oynayacak. Kırmızı-beyazlılar, daha önce 20 Ağustos 2008 günü Kocaeli'de, Şili ile özel maçta karşı karşıya gelmişti.

"Bizim Çocuklar", 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında, yarın Gürcistan'ı konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Kocaeli resmi olarak ilk, toplamda da ikinci kez A Milli Takım'a ev sahipliği yapacak.

Ay-yıldızlılar, daha önce 20 Ağustos 2008 tarihinde Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu'nda Şili ile özel maç yaparken, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Bu mücadelenin ardından 17 yıl sonra Kocaeli'de A Milli Takım düzeyinde karşılaşma oynanacak.

Ayrıca Gürcistan müsabakasıyla 2018 yılında hizmete açılan Kocaeli Stadyumu'nda ilk kez A Milli Futbol Takımı maça çıkacak.