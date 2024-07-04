Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda ilki başardı

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Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda ilki başardı

15 Yaş Altı Milli Softbol Takımı, softbol tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet elde etti, ilk defa iki haneli skorla kazandı.

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen 15 Yaş Altı Softbol Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, softbol sahnesinde yeni bir sayfa açtı.

Türkiye Ragbi Federasyonu’nun verdiği bilgiye göre, genç milli takımımız, Polonya ile yaptığı mücadeleden 2-1’lik üstünlükle ayrılarak, Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

Bu önemli zaferin ardından, milli takımımız Avusturya’yı da 13-1 gibi ezici bir skorla mağlup ederek, softbol tarihinde ilk kez çift haneli skor barajını aştı.

Federasyon, milli takımın bu kritik galibiyetlerinin, Türk softbolunun gelişimine ve uluslararası alandaki itibarına büyük katkı sağladığını belirtti.

Açıklamada, “Sporcularımızın ve teknik ekibimizin bu büyük başarıları için tebriklerimizi sunuyor, gelecek müsabakalarda da aynı başarıyı sürdürmelerini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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