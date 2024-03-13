Milli takım Dünya Kupası'na gidiyor. Ölüm grubuna düştük

Kaynak: AA
Milli takım Dünya Kupası'na gidiyor. Ölüm grubuna düştük
16-24 Mart tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası için Milli takımımızı temsil edecek isimler netleşti.

Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 16-24 Mart tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek.

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Sidney kentindeki organizasyonda Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan takım temsil edecek.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasında son şampiyon İsviçre'nin yanı sıra ABD, Danimarka, Japonya, Norveç, İsveç, Güney Kore, Estonya, Kanada, İskoçya, İtalya ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.,

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13 takımın yer aldığı grupta ilk 2'ye girenler yarı finale, sonraki 4 takım ise play-off turuna yükselecek.

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