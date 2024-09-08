Milli takım Galler'i yıktı

Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası son maçında U18 Millî Takımımız Galler ile karşı karşıya geldi.

Pohorelice Stadyumu’nda oynanan mücadelede genç millilerimiz rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Berkay Aslan ve 66. dakikada Enes Solakoğulları kaydetti. Galler’in tek golü ise 84. dakikada Jake Davies’ten geldi.

Millilerimiz bu sonuç ile birlikte turnuvayı bir beraberlik, bir mağlubiyet ve bir galibiyet ile tamamladı.

Galler: Luis Lines, Ronan Kpakio (Dk.71 Isaac Davies), Jac Thomas (Dk.58 Louis Griffiths) , Charlie Walker-Smith (Dk.46 Brayden Clarke), Rhys Morrish (Dk.80 Brogan Popham), Charlie Stevens (Dk.58 Josh Salmon), Makenzie Bradbury (Dk.71 Henry Kasvosve), Jake Davies, Elliot Myles (Dk.71 Josh Gentles), Cruz Allen (Dk.71 Zak King), Iestyn Jones

Türkiye: Ömer Bircan Camcı (Dk.46 Burak Alp Çakmak), Mustafa Özbay (Dk.90+2 Berat Luş), Deniz Emre Ofli, Boran Eligüzel, Kerem Arık (Dk.67 Haktan Şener), Ege Araç, Berkay Aslan, Enes Solakoğulları, Ömer Arda Kara, Arda Öztürk (Dk.46 Kubilay Gülmen), Hüseyin Maldar (Dk.80 Hasan Hüseyin Bulut)