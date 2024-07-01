Milli Takım gün sayıyor

Kaynak: AA
Milli Takım gün sayıyor

Hokey A milli kadın ve erkek takımları, Polonya'da Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Hokey A milli kadın ve erkek takımları Polonya'da, 16 yaş altı kız ve erkek milli takımları ise Hırvatistan’daki Avrupa şampiyonalarına katılacak.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-6 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Hokey Şampiyonası'nda A milli kadın ve erkek takımları, aynı tarihlerde Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda da 16 yaş altı kız ve erkek milli takımları madalya mücadelesi verecek.

Avrupa şampiyonalarına katılacak 4 milli takım kafilesine de başarılar dileyen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Öncelikle gençlik olimpiyatları kotası için mücadele edeceğimiz U16 kız ve erkek milli takımlarımız ile dünya şampiyonası kotası alma hedefinde bulunan A Milli kadın ve erkek takımlarımıza başarılar diliyorum.

Takımlarımızın çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor. Aynı tarihlerde dört kafilemiz de şampiyonaya katılacak. Ciddi bir emek ve mesai sarf edildi. İnanıyorum ki bu şampiyonalardan başarılı olarak döneceğiz ve Türk hokeyinin ufkunu daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Halil Umut Meler görmedi. İngilizler havaya uçtu
Başakşehir'e Portekizli transfer
Başakşehir'e Portekizli transfer
Son Haberler
Türkiye’nin ilk rüzgar türbini üreticisi ev tipi rüzgar türbinlerini online olarak satışa sundu Ekonomi
Türkiye’nin ilk rüzgar türbini üreticisi ev tipi rüzgar türbinlerini online olarak satışa sundu
Tarihi ilimiz Temmuz'da kışı yaşadı Gündem
Tarihi ilimiz Temmuz'da kışı yaşadı
Yılmaz Erdoğan'ın yeni aşkı mı ortaya çıktı? Açıklama geldi Magazin
Yılmaz Erdoğan'ın yeni aşkı mı ortaya çıktı? Açıklama geldi
Milli Takımdan Avrupa Şampiyonası'nda kritik galibiyet Spor
Milli Takımdan Avrupa Şampiyonası'nda kritik galibiyet
Avrupa’nın lider kripto borsasından spot Ethereum ETF değerlendirmesi Ekonomi
Avrupa’nın lider kripto borsasından spot Ethereum ETF değerlendirmesi
Mahfi Eğilmez saklananları tek tek açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez saklananları tek tek açıkladı
Mike Tyson Avusturya Türkiye maçının sonucunu açıkladı Spor
Mike Tyson Avusturya Türkiye maçının sonucunu açıkladı