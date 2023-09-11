Milli Takım İspanya'da dünya dördüncüsü oldu

Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen 33. Dünya Şampiyonası'nda 4. oldu.

KAYNAK: AA
Milli Takım İspanya'da dünya dördüncüsü oldu

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından Laredo bölgesinde düzenlenen şampiyona sona erdi.

Koray Demirel, Barış Beyazıt Uysal, Mehmet Ferit Çalıkuşu, Adnan Kalça, Ali Ercüment Kalabas, Fahrihan Uysal, Serhan Dağdan, Sabri Kılıç, Hüseyin Taşdibi'nden oluşan mili takım organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Zıpkınla Balık Avı Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Koray Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Üçüncülüğü çok az bir farkla kaçırdıklarını anlatan Demirel, şunları kaydetti:

"Organizasyonda Sabri Kılıç, Fahrihan Uysal, Hüseyin Taşdibi ve Serhan Dağdan'dan oluşan milli takımımız yarıştı. Takımımız iyi bir mücadele ortaya koydu ve organizasyonu 4. sırada tamamladı. Çok az bir farkla da üçüncülüğü kaçırdık. Bu başarı, bu alanda bizim ülke olarak elde ettiğimiz en iyi derece. Geçen sene de Avrupa kupalarında ikinci olmuştuk. Bu da yine federasyonumuzun 43. yıllık tarihinde elde edilmiş en iyi yüksek başarıydı. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Federasyona ve yönetimimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

İspanya'nın birinci olduğu şampiyonada; İtalya ikinci, Tahiti de üçüncü oldu.

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