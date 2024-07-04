Milli Takım kampını casus korkusu sardı

2024 Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turu millilerimizin Avusturya galibiyeti ile sona erdi.

Nefeslerin tutulduğu çeyrek final maçları ise yarın (Cuma) TSİ 19.00’da Mercedes-Benz Arena’da oynanacak olan Almanya-İspanya mücadelesi ile başlayacak.

Turnuvanın iki büyük favorisi arasında oynanacak mücadele için erken final yorumları yapılırken karşılaşmanın kıran kırana geçmesi bekleniyor.

Kendi ülkelerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda kupayı kazanmak için üzerlerinde büyük bir baskı oluşan Almanya’dan bu kritik maç öncesi flaş bir karar geldi.

CASUSLARA KARŞI OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

Almanya A Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın taktiklerinin casuslar yoluyla dışarıya sızmasını önlemek isteyen Almanya Futbol Federasyonu takımın kamp yaptığı otelin etrafındaki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

ALMAN POLİSLER DEVRİYEYE BAŞLADI

Almanya’nın Herzogenaurach kentinde bulunan kamp merkezinin çevresi yüksek çitlerle sardı.

Kamp merkezinin yanından geçen kişilerin milli takımı gözetlememesi adına güvenlik görevlileri kim olursa olsun uzaklaşana kadar takip etmeye başladı.

Alman atlı polisleri ise milli takımlarını casuslardan korumak adına düzenli olarak devriye atmaya başladılar.

FUTBOLCULARIN EŞLERİ BİLE GİREMİYOR

Ayrıca teknik direktör Nagelsmann’ın kararıyla futbolcuların eşlerinin İspanya maçı oynanana kadar kamp merkezine girmeleri yasaklandı.

MUHABİRLERE SADECE 15 DAKİKA

Muhabirlerin ise milli takımın antrenmanlarının sadece ilk 15 dakikasını izleyebilmelerine izin verildi.