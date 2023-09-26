Milli Takım Litvanya'yı devirdi. 2'de 2 yaptı

UEFA Uluslar Ligi C Grubu ikinci maçında Litvanya’yı Elazığ Atatürk Stadyumu’nda konuk eden A Milli Kadın Futbol Takımı, rakibini 2-0 yendi.
Hakemler: Rita Vehapi, Lumturije Muhadri, Fitore Govori
Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Cennet Çal (Yağmur dk. 46), Miray Cin (Büşra dk. 82), Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu (Arzu dk. 82), Ece Türkoğlu, İlayda Civelek, Elif Keskin (Didem dk. 72), Gülbin Hız (Dilara Soley dk. 61)
Litvanya: Meda Seskute, Algimante Mikutaite, Paulina Serkanaite (Agnieska Kazarina), Rimante Jonusaite (Paulina Potapova dk. 90), Simona Petraviciene (Zemyna Lekaviciute dk. 58), Marija Galkina (Erika Supelyte dk. 58), Viestina Neverdauskaite, Milda Liuzinaite, Lolita Zizyte, Liuciija Vaitukaityte, Loreta Ragociova
Goller: Birgül (dk. 29), İlayda (dk. 85) (Türkiye)
Sarı kartlar: Milda (Litvanya)