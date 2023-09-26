Milli Takım Litvanya'yı devirdi. 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile karşı karşıya geldi.

KAYNAK: İHA
Milli Takım Litvanya'yı devirdi. 2'de 2 yaptı

UEFA Uluslar Ligi C Grubu ikinci maçında Litvanya’yı Elazığ Atatürk Stadyumu’nda konuk eden A Milli Kadın Futbol Takımı, rakibini 2-0 yendi.

Hakemler: Rita Vehapi, Lumturije Muhadri, Fitore Govori

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Cennet Çal (Yağmur dk. 46), Miray Cin (Büşra dk. 82), Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu (Arzu dk. 82), Ece Türkoğlu, İlayda Civelek, Elif Keskin (Didem dk. 72), Gülbin Hız (Dilara Soley dk. 61)

Litvanya: Meda Seskute, Algimante Mikutaite, Paulina Serkanaite (Agnieska Kazarina), Rimante Jonusaite (Paulina Potapova dk. 90), Simona Petraviciene (Zemyna Lekaviciute dk. 58), Marija Galkina (Erika Supelyte dk. 58), Viestina Neverdauskaite, Milda Liuzinaite, Lolita Zizyte, Liuciija Vaitukaityte, Loreta Ragociova

Goller: Birgül (dk. 29), İlayda (dk. 85) (Türkiye)

Sarı kartlar: Milda (Litvanya)

turkiye.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu Yaşam
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu