Milli Takım Litvanya'yı farklı mağlup etti. Ulusular Ligi'nde 5'te 5 yaptık

Uluslar Ligi mücadelesinde Litvanya ile mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımımız rakibini 4-0 mağlup etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Milli Takım Litvanya'yı farklı mağlup etti. Ulusular Ligi'nde 5'te 5 yaptık

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup beşinci hafta maçında A Milli Kadın Futbol Takımımız Litvanya'ya konuk oldu.

Karlı havada oynanan mücadelde Ay-Yıldızlılar rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

Millilerimizin gollerini Gülbin Hız, Yağmur Uraz, Meryem Çal ve Vestina Neverdauskaite (KK) kaydetti.

Bu skorla birlikte gruptaki 5 maçını da kazanan milliler kalesinde gol yüzü görmedi.

Milliler gruptaki ilk maçındadeplasmanda Gürcistan'ı 3-0 yendikten sonra Litvanya'yı Elazığ'da 2-0'la geçmiş ve ardından Lüksemburg deplasmanından da 4-0'lık galibiyetle dönmüştü.

Çorum'da yine Lüksemburg'u 1-0 yenen Milli Takım bu maç sonunda 12 puana yükselerek en yakın rakibi Litvanya'nın 8 puan üzerine çıkmış ve matematiksel olarak UEFA Uluslar B Ligi'ne adını yazdırmıştı.

Takımımız 6. ve son maçını ise 5 Aralık 2023 tarihinde Mersin Stadyumu'nda Gürcistan ile yapacak.

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