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Volkan Demirel’in yeni adresi belli oluyor. Hatayspor ligden çekilince boşta kalmıştı

Ligden çekilen Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yeni takımı belli oluyor. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Volkan Demirel'le ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 20:19
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Milli Takım Volkan Demirel'e emanet edilecek

Volkan Demirel’in yeni adresi belli oluyor. Hatayspor ligden çekilince boşta kalmıştı
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Deprem sonrası Hatay için gözyaşlarıyla canlı yayında yardım isteyen Volkan Demirel için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8,5 ekranlarında yayınlanan 'Yüzde 100 Futbol' programında Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü için düşüldüğünü açıkladı. 
Dilmen yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur. Volkan Hoca buna ne kadar hazır; tabii o da ayrı bir durum. Kolay bir süreçten geçmiyor." dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatayspor ligden çekildiğini duyurmuştu.
Ayrıca daha önce Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Arda Turan'ın isminin geçtiği, basında çıkan bazı haberlerde ise yardımcılarının dahi belli olduğu iddia edilmişti. 

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