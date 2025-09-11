Milli takıma kötü haber: Kadroda zorunlu değişiklik

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli takıma kötü haber: Kadroda zorunlu değişiklik

"Filenin Efeleri"nin Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alan Efe Bayram sakatlandı. Bayram'ın yerine Can Koç kadroya alındı.

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 12-28 Eylül tarihlerinde Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman sırasında Efe Bayram'ın sağ ayak bileği burkuldu. Ayak bileği dış yan bağlarında esneme ve yoğun ödem tespit edilen sporcunun tedavisine başlandı.

Milli takım kadrosuna, 23 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ın yerine 22 yaşındaki pasör çaprazı Can Koç alındı.

Türkiye, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında 13 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'da Japonya ile karşılaşacak.

Son Haberler
Askeri antropologdan çarpıcı uyarı: Toprağınızı yabancılara satmayın
Askeri antropologdan çarpıcı uyarı: Toprağınızı yabancılara satmayın
Televizyon kanallarına yapılan operasyonun perde arkası ortaya çıktı! AKP'li isim "güçleri yetmedi" dedi... "Yargının tanrısı da kifayetsiz kaldı"
Televizyon kanallarına yapılan operasyonun perde arkası ortaya çıktı! AKP'li isim "güçleri yetmedi" dedi... "Yargının tanrısı da kifayetsiz kaldı"
Kazadan kurtuldu ama annesinin dayağından kurtulamadı
Kazadan kurtuldu ama annesinin dayağından kurtulamadı
Manifest Grubu'ndan flaş karar! Türkiye turnesi iptal edildi
Manifest Grubu'ndan flaş karar!
Elazığ’da hayrete düşüren durum: Tam 4,5 kilo ağırlığında
Elazığ’da hayrete düşüren durum: Tam 4,5 kilo ağırlığında