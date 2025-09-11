Milli takıma kötü haber: Kadroda zorunlu değişiklik

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 12-28 Eylül tarihlerinde Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenman sırasında Efe Bayram'ın sağ ayak bileği burkuldu. Ayak bileği dış yan bağlarında esneme ve yoğun ödem tespit edilen sporcunun tedavisine başlandı.
Milli takım kadrosuna, 23 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ın yerine 22 yaşındaki pasör çaprazı Can Koç alındı.
Türkiye, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında 13 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'da Japonya ile karşılaşacak.