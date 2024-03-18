Milli takıma sakatlık şoku. Kadrodan çıkarıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli takıma sakatlık şoku. Kadrodan çıkarıldı
Braga forması giyen Serdar Saatçı sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Gürcistan ve İtalya ile özel maçlarda kozlarını paylaşacak olan Ümit Milli Takımı gelen sakatlık haberiyle irkildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Portekiz Ligi ekiplerinden Braga’da forma giyen Serdar Saatçı, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

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Serdar Saatçı’nın yerine 1. Lig’de Giresunspor forması giyen Şahin Dik kadroya dahil edildi.

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Ümit Milli Takım’ın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Emin Bayram, Ravil Tagir (Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Livan Burcu (Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor)

Forvet: Emircan Gürlük (Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Yıldırım (Rennes)

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