Milli Takım’da dönen dolaplar ağızları açık bıraktı

Yeni Açık Youtube kanalında konuşan Kartal Yiğit Beşiktaş’ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy’un Milli Takım kadrosundan çıkarılmasının ardındaki gerçeği anlattı.

Deneyimli gazetecinin, “Semih Kılıçsoy’un A Millî Takım kadrosundan çıkarılmasına Hamit Altıntop mu sebep oldu” sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Kartal Yiğit: ‘Hamit Altıntop futbolu bilmiyor.’ falan demem. Çok iyi futbolcuydu, vizyonu olan bir oyuncuydu, o ayrı bir şey. Ama hakkaniyetli olacaksın, adaletli olacaksın. Bunu yapmıyorlar millî takımda. Acaba Montella bu kararı kendi mi aldı? Ben onun bu kararı aldığını düşünmüyorum. Açık ve net. Kesinlikle bir yerlerden telkin geldi.

BATAN GEMİ

Hakem toplantısı görüntülerinin basına sızdırılmasını da değerlendiren Kartal Yiğit şu ifadeleri kullandı:

Federasyonun gemisi batmaya başladığı için içerideki insanlar yavaş yavaş gemiyi terk etmeye başladılar. Bu sızan görüntülerin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu görüntüyü sızdıran, Mehmet Büyükekşi’nin gitmesini isteyenlerden biri.