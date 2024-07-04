Milli takımda gece yarısı operasyonu. 100 kiloyu otelin önüne yığdılar

Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Takım, kamp yaptığı Barsinghausen'de döner krizine girdi.

300 PORSİYON DÖNER YEDİLER

Üç haftadan fazla süredir Hannover yakınlarındaki "Fuchsbachtal" otelinde kalan milliler, son 16'ya yükselmenin coşkusunu gece yarısında söyledikleri 300 porsiyon döner (100 kilo) ile kutladı.

Sipariş Hannover'in meşhur dönercisinden verildi. Restoran işletmecisi Daldar Junaid verilen 300 porsiyon döner siparişi için "Bir telefon aldım ve birisi Türkiye takımının menajeri olduğunu, 300 porsiyon döner siparişi vermek istediğini söyledi. Üstelik 3 saat içinde hazır olmasını istiyordu. Buna inanamadım!" dedi.

Dönerler otelde bulunan 150 kişilik personele, güvenlik görevlilerine, polis memurlarına ve milli futbolcular arasında pay edildi.

BİR FUTBOLCU 3 PORSİYON YEDİ

Junaid, "Oyuncular bundan çok keyif aldı. Hatta biri üç porsiyon yedi! Ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Meslek sırrı!" diye ekledi.

Milli takım yetkilileri, Avusturya maçının ardından da aynı yerden döner siparişi vermeyi planlıyordu. Ancak Leipzig'e olan mesafenin uzak olması nedeniyle bu plan suya düştü.