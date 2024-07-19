Milli takımda Montella depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli takımda Montella depremi

TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş bir karar geldi.

TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçimi Ankara’da gerçekleştirildi.

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yarıştığı başkanlık seçiminde 134 delegenin oyunu alan Hacıosmanoğlu TFF’nin yeni başkanı seçildi.

Yabancı sınırı ve PFDK konusunda düzenlemelere gideceğini açıklayan Hacıosmanoğlu’nun bir sonraki hamlesi de ortaya çıktı.

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILACAK

Milli takımın başında bir Türk antrenör olması gerektiğini savunan Hacıosmanoğlu’nun teknik direktör Montella ile yolları ayıracağı iddia edildi.

BAŞA ŞENOL GÜNEŞ GELECEK

İtalyan teknik adamdan boşalan koltuğa ise Şenol Güneş’in geleceği belirtildi.

İlgili Haberler
TFF seçimi istifa getirdi
Arda Güler dördünü birden kovdu
Son Haberler
Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Filistin'de işgalci güç Dünya
Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Filistin'de işgalci güç
Trabzonspor üste para vererek gönderdi Spor
Trabzonspor üste para vererek gönderdi
Ölüm saçan sinekler İstanbul’da. 5 yıl önce mega şehirdeydi Yaşam
Ölüm saçan sinekler İstanbul’da. 5 yıl önce mega şehirdeydi
Camları ayna gibi silmenin püf noktaları Keşfet
Camları ayna gibi silmenin püf noktaları
Ölümcül afet sizi vurabilir. Üst katta oturanlar dikkat! Gündem
Ölümcül afet sizi vurabilir. Üst katta oturanlar dikkat!
Melis İşiten’den bomba aşk itirafı. İlişki yorumu yok artık dedirtti Magazin
Melis İşiten’den bomba aşk itirafı. İlişki yorumu yok artık dedirtti
Yaya yoluna ağaç düştü Yerel Haberler
Yaya yoluna ağaç düştü