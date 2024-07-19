Milli takımda Montella depremi

TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçimi Ankara’da gerçekleştirildi.

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yarıştığı başkanlık seçiminde 134 delegenin oyunu alan Hacıosmanoğlu TFF’nin yeni başkanı seçildi.

Yabancı sınırı ve PFDK konusunda düzenlemelere gideceğini açıklayan Hacıosmanoğlu’nun bir sonraki hamlesi de ortaya çıktı.

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILACAK

Milli takımın başında bir Türk antrenör olması gerektiğini savunan Hacıosmanoğlu’nun teknik direktör Montella ile yolları ayıracağı iddia edildi.

BAŞA ŞENOL GÜNEŞ GELECEK

İtalyan teknik adamdan boşalan koltuğa ise Şenol Güneş’in geleceği belirtildi.