Milli takımda saatler kala sakatlık depremi

EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız gelen haberle sarsıldı.

Salim Manav'ın haberine göre Ay-yıldızlıların file bekçisi Mert Günok ayağında yaşadığı ağrı ve ödem nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

A Millilerimizin teknik direktörü Vincenzo Montella Mert Günok'un yokluğunda Altay Bayındır'a formayı verecek.

Herkesin merakla beklediği Türkiye - Portekiz mücadelesi TSİ 19.00'da Signal Iduna Park'ta oynanacak.

Karşılaşmayı kazanan taraf grupta liderliği eline alacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.