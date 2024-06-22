Milli takımda saatler kala sakatlık depremi

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Milli takımda saatler kala sakatlık depremi

A Milli Takımımızda Mert Günok sakatlığı nedeniyle kaleyi Altay Bayındır'a devretti.

EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız gelen haberle sarsıldı.

Salim Manav'ın haberine göre Ay-yıldızlıların file bekçisi Mert Günok ayağında yaşadığı ağrı ve ödem nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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A Millilerimizin teknik direktörü Vincenzo Montella Mert Günok'un yokluğunda Altay Bayındır'a formayı verecek.

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Herkesin merakla beklediği Türkiye - Portekiz mücadelesi TSİ 19.00'da Signal Iduna Park'ta oynanacak.

Karşılaşmayı kazanan taraf grupta liderliği eline alacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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