Milli Takımı öve öve bitiremedi

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takımı öve öve bitiremedi

Hollanda Milli Takımı'nın forveti Wout Weghorst, A Milli Takımımız hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Türkiye'nin EURO 2024'te gösterdiği performansı takdir eden ve geçmişte Beşiktaş için de ter döken Weghorst, "Türk Milli Takımı, turnuvanın en çok ilgi çeken ve heyecan uyandıran takımlarından biriydi. Avusturya'ya karşı sergiledikleri oyun gerçekten harikaydı. Takım, sahadaki yıldızlarıyla adeta bir yıldızlar topluluğuydu ve birçoğu zaten Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynuyor" dedi.

ETKİLEYİCİYDİ

Çeyrek finaldeki Hollanda-Türkiye maçına değinen Weghorst, "İlk yarıda geriye düştüğümüzde biraz panikledik. Ancak ikinci yarıda Türk Milli Takımı mükemmel bir oyun sergiledi, fakat biz direncimizi koruduk. İlk yarıdaki hatalarımızı telafi ederek başarıya ulaştık. Mert Günok, turnuvanın en iyi kalecisiydi; kritik kurtarışlarıyla fark yarattı. Arda'nın teknik becerisi ve Hakan Çalhanoğlu'nun orkestra şefi gibi oyun kurması etkileyiciydi, ancak ikinci yarıda defansif oynamaları bize avantaj sağladı" ifadelerini kullandı.

FIRTINA GİBİ ESTİLER

Weghorst, Türk Milli Takımı ve Türk taraftarlarının EURO 2024'e büyük bir heyecan kattığını vurgulayarak, "Türkiye, çeyrek finaldeki maçta harika taraftar desteğiyle sanki kendi evinde oynuyormuş gibi bir atmosfer yarattı. Unutulmamalıdır ki, Türkiye bu turnuvanın kalbi oldu ve her maçını final gibi oynadı. Futbolda bu tür heyecanlı mücadeleler yaşanır. Türkiye, turnuvada adeta bir fırtına gibi esti ve gol şovu yaptı" şeklinde konuştu.

UNUTULMAZ ZAMANLAR

Beşiktaş'ta geçirdiği yarım sezonda 18 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki Weghorst, Türk futbolunu takip ettiğini ve Beşiktaş taraftarlarının hala kendisine mesaj gönderdiğini belirtti. "Şu anda Burnley'de oynuyorum. Menajerim Fırat Tapan aracılığıyla birçok önemli teklif alıyorum, ancak şampiyonanın sona ermesini bekliyorum. Kulübüm beni bırakmak istemiyor, ancak gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Türkiye'de geçirdiğim zamanlar unutulmazdı" dedi.

Yarı finalde Hollanda'nın karşılaşacağı İngiltere'de, Weghorst'un hava hakimiyeti ve savunma oyuncularını zorlamasıyla tanınan bir isim olduğu ve 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e karşı sonradan oyuna girip attığı 2 golle maçın seyrini değiştirdiği için endişe ediliyor.

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