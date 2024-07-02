Milli Takımı seçti rekorla Bundesliga'ya gitti

Alman kulübü, genç milli oyuncu Can Uzun ile beş yıllık bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bu transferle birlikte, 18 yaşındaki futbolcu, Nürnberg kulübünün tarihine geçmiş oldu.

Türk Milli Takımı'nı seçen Can Uzun, Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a transferini tamamladı.

Eintracht Frankfurt, Can Uzun ile imzalanan beş yıllık kontratı duyurdu.

İmzadan sonra yaptığı açıklamada Can Uzun, "Bu kulüp kariyerim için harika bir yer. Yeni meydan okumaları ve taraftarlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Eintracht Frankfurt, Can Uzun transferi için Nürnberg'e 11 milyon euro ödeme yaptı. Böylece milli oyuncu, Nürnberg'in en yüksek transfer geliri elde ettiği futbolcu oldu.

Daha önce bu rekor, 7 milyon euro ile Philipp Wollscheid ve Eduard Löwen tarafından tutuluyordu.

2023-24 sezonunda Nürnberg formasıyla 32 maçta yer alan Can Uzun, 19 gol ve 4 asist ile skora önemli katkılarda bulundu.