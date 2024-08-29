Milli takımın aday kadrosu açıklandı

Kaynak: AA
Milli takımın aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıların 9 ve 12 Eylül'de Azerbaycan ile Kocaeli'de oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya davet edilen oyuncular, 5 Eylül Perşembe günü Kartepe'de toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Orhan Şam'ın yaptığı milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Deniz Eren Dönmezer (Adana Demirspor), Emir Dadük (Atakaş Hatayspor), Arda Yılmaz (Altınordu)

Defans: Emir Bora Çoban (Çaykur Rizespor), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Emre Işık (Bursaspor), Vatan Özcan (Norwich City), Hasan Turan (Galatasaray), Emre Can Duran (PSV), Ege İzmirli (Antalyaspor), Berkay Muratoğlu (Kasımpaşa)

Orta saha: Elyas Bağcı (Hertha Berlin), Efe Yılmaz (Fenerbahçe), Mustafa Serhan Kök (Altınordu), Mehmet Yıldırım (Hamburg), Yunus Azrak (Fenerbahçe), Yiğit Çolak (Galatasaray), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor), Furkan Koçak (Galatasaray)

Forvet: Mümin Barış Nazlı (Net Global Sivasspor), Hasan Ege Akdoğan (Ahlatcı Çorum FK), Ozan Demirbağ (Adana Demirspor), Tuna Baran Demir (Beşiktaş), Fatihan Kahya (Westerlo)

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