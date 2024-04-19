Milli takımın aday kadrosu açıklandı. Tarihte bir ilk yaşanacak

Tarihinde ilk kez Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın turnuvaya sayılı günler aday kadrosu açıklandı.

Üç ayaklı olan ve her haftasında 4 karşılaşmanın oynanacağı turnuvada ilk periyot 21-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek.

Millilerimiz organizasyonun ikinci ayağını 5-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Japonya’da ve son ayağını18 Haziran-23 Haziran 2024 tarihleri arasında Slovenya’da oynayacak.

Millilerin aday kadrosu ise şöyle:

Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar