Milli Takımın Avrupa macerası yarın başlıyor

Kaynak: AA
Milli Takımın Avrupa macerası yarın başlıyor

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Turkcell ana sponsorluğundaki Türkiye Atletizm Milli Takımı, 7-12 Haziran'da İtalya’da piste çıkacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Atletizm Milli Takımı 44 atletle madalya mücadelesi verecek.

Turkcell ana sponsorluğundaki atletizm milli takımı, Olimpiyatlar öncesi son prova niteliği taşıyan Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecelerini yapmak için piste çıkacak.

Kıtanın en iyi atletlerini bir araya getiren Avrupa Atletizm Şampiyonası, Roma Olimpiyat Stadı'nda 7-12 Haziran'da gerçekleştirilecek ve Türkiye'yi 44 milli atlet temsil edecek.

Organizasyonda 48 ülkeden toplam bin 560 atlet yer alacak.

26 Temmuz-11 Ağustos'ta Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyatlar öncesi son büyük kota yarışına sahne olacak bu şampiyonada alınacak puanlar, tüm takımlar açısından büyük önem taşıyor.

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