Milli takımın dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

Aytunç Akın
Milli takımın dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) erkekler dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeri değişmedi.

FIBA, şubat ayındaki ilk pencerede oynanan kıtasal kupa eleme maçlarının ardından, yeni dünya sıralamasını duyurdu.

Sıralamada Sırbistan ve Letonya en çok yükselen takımlar olurken, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025 Elemeleri’nde 1 galibiyet ve 1 yenilgi elde eden Türkiye, 444, 7 puanla 24. sıradaki konumunu sürdürdü.

Listede ilk 3 sırada değişiklik olmadı, zirvede ABD, ikinci sırada İspanya ve üçüncü sırada da Almanya bulunuyor.

FIBA erkekler dünya sıralamasındaki ilk 20 şöyle;

1 - ABD: 784,8 puan
2 - İspanya: 773,9 puan
3 - Almanya: 759 puan
4 - Sırbistan: 757,9 puan
5 - Avustralya: 756,3 puan
6 - Letonya: 750,6 puan
7 - Kanada: 746,2 puan
8 - Arjantin: 743,2 puan
9 - Fransa: 737,1 puan
10 - Litvanya: 713,1 puan
11 - Slovenya: 703,6 puan
12 - Brezilya: 660,4 puan
13 - İtalya: 655,7 puan
14 - Yunanistan: 641,6 puan
15 - Polonya: 611,7 puan
16 - Porto Riko: 608,4 puan
17 - Karadağ: 607,7 puan
18 - Çekya: 560,5
19 - Dominik Cumhuriyeti: 556,3 puan
20 - Finlandiya: 537,4 puan

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