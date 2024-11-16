Milli Takım'ın eski yıldızı Tayfur Havutçu yoğun bakımda

Kocaelispor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve A Millî Futbol Takımı'nın eski futbolcusu olan ve bir dönem Kasımpaşa'da da teknik direktörlük görevini üstlenen Tayfur Havutçu için üzen haber geldi. Türk futbolunun önemli figürlerinden biri olan Havutçu'nun, kanser tedavisi sebebiyle yoğun bakıma alındığı duyuruldu.

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, eski millî yıldızın durumu ile alakalı açıklamalarda bulundu. Nesihan Havutçu, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte. Yakın zamanda da Allah’ın izniyle normal kata çıkarılacaktır." şeklinden son durumu öztledi.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kocaelispor Koordinatör Müdürü Mehmet Açık da sosyal medyadan üzerinden yaptığı açıklamada Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve "Kocaelispor formasıyla Türkiye Kupası kazanan, şehrimizi ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden efsane futbolcumuz Tayfur Havutçu'nun yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendik. En kısa sürede sağlığına kavuşması için duacıyız." ifadelerini kullandı.