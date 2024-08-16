Milli takımın kadrosu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli takımın kadrosu belli oldu

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçına Ekvador karşısında çıkıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da 17-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli takım, B Grubu'nda Ekvador, Çin ve Tayland ile mücadele edecek.

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Elif İlhan, Esmanur Erdoğan, Aylin Uysalcan, Ceylin Kuyan, Ceyda Kuyan, Melis Başaran, Derinsu Bihan, Damla Beyazıtlı, Güz Özerol, Kübra Evsen, Ezel Balık, Zeynep Nur Altıntaş

Milli takımın Dünya Şampiyonası'ndaki TSİ maç programı ise şu şekilde:

Yarın:

22.00 Türkiye-Ekvador

18 Ağustos Pazar:

22.00 Türkiye-Çin

19 Ağustos Pazartesi:

19.00 Türkiye-Tayland

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