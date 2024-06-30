Milli Takım'ın kadrosu ve maç programı açıklandı

Milli Takım açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, 1-7 Temmuz tarihlerinde İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak U22 Kadın Milli Takımımız'ın maç programını ve kadrosunu duyurdu.

Buna göre millilerimiz, 1.Grup’ta İtalya, Letonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Karşılaşmalar, İtalya Voleybol Federasyonu’nun Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Grup etabı sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar adlarını yarı finale yazdıracak.

Millilerimizin maç programı şu şekilde:

1 Temmuz

19.00 Ukrayna-Türkiye (Canlı yayın)

2 Temmuz

19.00 Türkiye-Letonya

3 Temmuz

22.00 İtalya-Türkiye

Millilerimizin kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasör: Dilay Özdemir, Selen Naz Kıran

Smaçör: Eylül Durgun, Liza Safronova, İpar Kurt, Bianka Mumcular, Melisa Bükmen, Nilsu Şen

Orta oyuncu: Bengisu Aygün, Berka Buse Özden, Seher Aksoy, Karmen Aksoy

Pasör çaprazı: Aleksia Karutasu

Libero: Selin Adalı

