Milli Takım'ın kadrosu ve maç programı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım'ın kadrosu ve maç programı açıklandı

Avrupa Şampiyonası'na katılacak Milli Takım'ın kadrosu ve maç programı belli oldu.

Milli Takım açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, 1-7 Temmuz tarihlerinde İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak U22 Kadın Milli Takımımız'ın maç programını ve kadrosunu duyurdu.

Buna göre millilerimiz, 1.Grup’ta İtalya, Letonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Karşılaşmalar, İtalya Voleybol Federasyonu’nun Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Grup etabı sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar adlarını yarı finale yazdıracak.
Millilerimizin maç programı şu şekilde:

1 Temmuz
19.00 Ukrayna-Türkiye (Canlı yayın)

2 Temmuz
19.00 Türkiye-Letonya

3 Temmuz
22.00 İtalya-Türkiye

Millilerimizin kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasör: Dilay Özdemir, Selen Naz Kıran
Smaçör: Eylül Durgun, Liza Safronova, İpar Kurt, Bianka Mumcular, Melisa Bükmen, Nilsu Şen
Orta oyuncu: Bengisu Aygün, Berka Buse Özden, Seher Aksoy, Karmen Aksoy
Pasör çaprazı: Aleksia Karutasu
Libero: Selin Adalı

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