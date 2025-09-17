Milli takımın rakibi belli oldu: Tarih yazmak için sahaya çıkacaklar!

Kaynak: AA
Milli takımın rakibi belli oldu: Tarih yazmak için sahaya çıkacaklar!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası son 16 turundaki rakibi Hollanda oldu. Milliler, Hollanda'yı elerse ilk kez çeyrek finale yükselecek.

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile eşleşti.

Filenin Efeleri, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Kanada'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, B Grubu 2'ncisi Hollanda oldu.

Grubunda ilk iki karşılaşmasını kazanan Hollanda, liderlik maçında Polonya'ya 3-1 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda arasındaki son 16 turu maçı, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Milliler, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etti.

Son Haberler
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (16 Eylül 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (16 Eylül 2025)
Gazeteci Deniz Zeyrek’ten bakana ağır suçlama! “Ya içeceksin ya boğulacaksın…”
Gazeteci Deniz Zeyrek’ten bakana ağır suçlama! “Ya içeceksin ya boğulacaksın…”
'Bi Umut' öyküsünü beyazperdeye taşıyor
'Bi Umut' öyküsünü beyazperdeye taşıyor
Spot piyasada elektrik fiyatları! (17 Eylül 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (17 Eylül 2025)
5 yaşındaki çocuğunu katletmişti! Ortaya çıkan ayrıntılar kahretti
5 yaşındaki çocuğunu katletmişti! Ortaya çıkan ayrıntılar kahretti