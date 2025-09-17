Milli takımın rakibi belli oldu: Tarih yazmak için sahaya çıkacaklar!

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile eşleşti.

Filenin Efeleri, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Kanada'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, B Grubu 2'ncisi Hollanda oldu.

Grubunda ilk iki karşılaşmasını kazanan Hollanda, liderlik maçında Polonya'ya 3-1 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda arasındaki son 16 turu maçı, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Milliler, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etti.