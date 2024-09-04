Milli tenisçi ABD Açık'ta çeyrek finalde. Tarihe geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Milli tenisçi ABD Açık'ta çeyrek finalde. Tarihe geçti

Milli tenisçi Atakan Karahan, ABD Açık'ta gençler kategorisinde çeyrek finale yükseldi

Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın gençler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, New York'ta düzenlenen turnuvada milli tenisçinin, üçüncü turda 8 numaralı seribaşı Fransız Theo Papamalamis'i 6-4 ve 7-6'lık setlere 2-0 mağlup ettiği belirtilerek, "Atakan Karahan, bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçimiz oldu." denildi.

Atakan Karahan, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Japon Rei Sakamoto ile karşılaşacak.

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