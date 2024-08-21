Milli tenisçi Zeynep rahat turladı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli tenisçi Zeynep rahat turladı

Zeynep Sönmez, İsviçreli rakibi Teichmann'ı 2-0 yendi, ABD Açık'ta ana tabloya bir adım daha yaklaştı.

Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerde İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yenerek ana tabloya yükselebilmek için son tura kaldı.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta ana tabloya kalmayı başaran dünya 152 numarası Zeynep Sönmez, elemelerin ikinci turunda dünya 206 numarası Teichmann'la karşılaştı. İlk seti 7-5 kazanan Zeynep, ikinci seti rahat bir şekilde 6-0 aldı ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak tur atladı. Avustralya Açık ve Wimbledon'a elemelerin son turunda veda eden 22 yaşındaki milli sporcu, ABD Açık'ın ana tablosuna kalabilmek için elemelerin 2 numaralı seribaşı ismi ve dünya 101 numarası Rus tenisçi Aliaksandra Sasnovich'le yarın karşı karşıya gelecek.

gvgkx3yxgaavyfr.jpeg

İlgili Haberler
Van Bronckhorst canlı yayında iki yıldıza kapıyı gösterdi. Biletlerini kesti
Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Erdoğan'ın 18 yıl önce ananı da al git dediği çiftçi: Kaçırılıp özür dilettirildim. Deli raporu verip tımarhaneye kapattılar Gündem
Erdoğan'ın 18 yıl önce ananı da al git dediği çiftçi: Kaçırılıp özür dilettirildim. Deli raporu verip tımarhaneye kapattılar
Barış Alper mucizesi Spor
Barış Alper mucizesi
Trabzonspor St. Gallen'e hazır. Avcı'dan kritik toplantı Spor
Trabzonspor St. Gallen'e hazır. Avcı'dan kritik toplantı
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu Ekonomi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Sultanahmet’te şüpheli çanta paniği Yerel Haberler
Sultanahmet’te şüpheli çanta paniği
Galatasaray'a İsviçre'de soğuk duş Spor
Galatasaray'a İsviçre'de soğuk duş
Tuvaletini yaparken 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Tuvalet fırçasıyla öldürdü Dünya
Tuvaletini yaparken 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Tuvalet fırçasıyla öldürdü