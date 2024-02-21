Milli Yol lideri Çayır'dan Muhsin Yazıcıoğlu çıkışı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Yol lideri Çayır'dan Muhsin Yazıcıoğlu çıkışı
15 yıldır devam eden Muhsin Yazıcıoğlu davası sonrası, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'dan açıklama yaparak "Adalet Nerede? Adalet İstiyoruz!" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun devam eden davası sonrası Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır açıklamalarda bulundu.

Çayır şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Kahramanmaraş Adliyesindeyiz. Bir aldatmacanın orta yerindeyiz. 3 saattir daha önce dinlediklerimizin tekrarını dinliyoruz. Ortada esasa ilişkin, amaca ilişkin, suikaste, cinayete ilişkin hiçbir şey yok. Varsa da yoksa da helikopterden çalındığı iddia edilen ekipmanlar, aygıtlar konuşuluyor. Peki kardeşim, tüm Türk İslam dünyasında ismi takdirle karşılanan Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını bir hırsızlık iddianamesiyle nasıl sınırlarsınız? Bu iddianameyi kim hazırladı? Bu aklı o savcıya kim verdi? O savcı hakkında biz Milli Yol Partisi olarak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak suç duyurusunda bulunacağız.

Ne olursa olsun davayı delil karartmak ve örgütlü hale sokmak varken tutup da hırsızlık iddiası haline sokmak kimin, hangi örgütün işine yarar? Bu tiyatroya derhal son verilmelidir. Davayı 5 Haziran'a attılar, yarın Eylül'e, sonra kışa atacaklar. Halkın sorularına cevap verin, Allah'tan korkun, 15 yıldır bir dava sonuçlanmaz mı? Peki bırakacak mıyız peşini? Asla...

Sabah şehir dışından gelen insanlarla toplandık, iki üç saat bekletildik. Muhsin Başkanımızın abisiyle buradayız, yılmadık. Bu can bu bedende olduğu sürece gereği neyse yapacağız. Milli Yol Partisi olarak savcı hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Adalet arıyoruz, başka çaresi yok!"

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