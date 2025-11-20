14 Aralık 2021 yılında Remzi Çayır önderliğinde kurulan Milli Yol Partisi'nde yeni görev ataması oldu. Çayır yazılı açıklamayla atamayı duyurdu.
CUMA ÖZKARA'YA YENİ GÖREV
Kuruluşundan bugüne fiili olarak görev alan Genel Sekreter Dr. Şeref Canlı'nın yerine Cuma Özkara atandı.
CUMA ÖZKARA KİMDİR?
Mali müşavirlik mesleğini icraa eden Cuma Özkara Milli Yol Partisi'nde Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
ŞEREF CANLI'YA NE OLACAK?
Şeref Canlı'nın kurultay sonrası parti içinde başka bir alanda görevlendirilmesi bekleniyor.