Milli Yol Partisi'nden Erdoğan'a anayasa tepkisi: Samimiyetsiz

Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının öncesinde önemli açıklamalarda bulundu ve gündemi değerlendirdi.

Çayır, Milli Yol Partisi'nin Türkiye'nin bağımsızlığı, Türk İslam coğrafyasının kendi kaderini tayin etme hakkı ve bütün insanlığın kendi geleceğini kendi aklı ve iradesiyle kurma hareketinin merkezi olduğunu vurgulayarak, dünya genelindeki olayların da kendilerini ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.

Çayır, özellikle Türk İslam coğrafyasında yaşanan sorunlara dikkat çekerek, emperyal güçlerin etkisi altında olunduğuna değindi. Bu coğrafyadaki kan ve gözyaşı dökülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu tür sorunları çözmek için kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olan bu ülkelerin birbirleriyle uğraşması ve iç problemlerine yoğunlaşması gerektiğini savundu.

Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına da değindi. Bu konuda destekleyici bir tutum sergileyerek, mevcut darbe anayasasının değişmesi gerektiğini ve milletin iradesinin bu değişikliği yönlendirmesi gerektiğini söyledi. Ancak, Çayır, anayasa değişikliğinin samimiyetle ele alınması gerektiğine vurgu yaparak, Erdoğan'ı samimiyetsizlikle suçladı.

MYP OY HEDEFİ

Remzi Çayır, yerel seçimlerde yüzde 3 oy hedeflediklerini açıkladı.

Bu açıklamalarla, Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır'ın gündemi değerlendirirken Türk İslam coğrafyasındaki sorunlara ve yeni anayasa çağrısına yönelik görüşlerini sundu.