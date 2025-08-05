Milli Yol Partisi'nden İstanbul'da 'Anayasama Dokunma' hamlesi

Milli Yol Partisi İstanbul İl Başkanı Hamit Cilalı şu açıklamayı yaptı:

"ANAYASAMA DOKUNMA / BİRLİĞİMİZE DİRLİĞİMİZE / BÜTÜNLÜĞÜMÜZE Dokunma kampanyası

İstanbul İl Başkanı Hamit CİLALI İstanbul'da belli bölgelerde imza kampanyası başlattı, derdi vatan bayrak millet olan herkesi bu kampanyaya katılmaları desteklemeleri BEKLİYORUZ.

Bizler ülkeyi bölmek isteyen kim kimler olursa olsun karşısında olacağımızı vatanamizi milletimizi kimsenin bölmesine kendi İkbal ve istikbali için milleti devleti kullanmasına asla izin vermeyeceğiz..

Milli Yol Partisi İstanbul teşkilatları başta İstanbul ve ilçeleri öncülüğünde tüm ülkemizde vatanın birliğine dirliği bolunmezligine asla bu oyunlara izin vermeyeceğini asli görev bilmiş vatan evlatlariyiz...

Milli Yol Partisi Genel Başkanımız Sayın Remzi ÇAYIR önderliğinde bu ülkenin teminatiyiz, ömrünü milletine devletine vatanına adamış bir liderle yol yürümenin gücünü teşkilatlarımız bilinciyle genel başkanımız önderliğinde söz sahibi olacağız...

Haydi İSTANBUL BİR İMZADA SEN VER"