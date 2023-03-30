Milli Yol Partisi'nden seçim açıklaması. Tarih verdiler

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde alacakları tavır konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çayır, “Milli Yol Partisi, kendi cumhurbaşkanı adayı ile milletin huzuruna çıkmayı planlıyordu. Ancak yaptığımız istişarede arkadaşlarımız, kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkarmamamızı önermişti. İstişarede böyle bir sonuç çıkmıştı ve ben de sonuca uydum. Milli Yol Partisi, hangi cumhurbaşkanı adayını desteklediği konusundaki görüşlerini 9 Nisan’a kadar açıklayacaktır” dedi.

Çayır'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"SÖZÜYLE ÖZÜ BİR OLACKA ŞEKİLDE HAREKET EDECEĞİZ"

"İnandığımızdan, ortaya koyduğumuzdan, sözüyle özü bir olacak şekilde hareket edeceğiz. Asla günübirlik, duruma göre, şartlara göre hareket etmeyeceğiz. Biz, milletimizle doğrularla, inandıklarımızla buluşacağız. İnanmadığımız bir şeyi neden yapalım? Vicdanımıza sığmayan, milletin menfaatine olmayan, millete gelecek kurmayan bir anlayışı milletimiz ile neden paylaşalım? Bir topluluğu bir yere taşımak, kendimizi bir şekilde güçlü kılmak için bu tür siyasetleri reddediyoruz. Milletimiz kendi geleceğini kendi inancı ve izanı ile kursun diye ortaya çıktık."

"BU SİSTEM BÖYLE GİTMEMELİ"

"Siyaset, millete hizmet yolu olmalı. Siyaset, adaleti tesis yolu olmalı. Siyaset, insanı onurlu ve şerefli yaşatmalı. Siyasetin, insanı refah içerisinde yaşatma amacı olmalı. Siyaset, süresiz olmalıdır. Bu sisteme itirazımız var. Bu sisteme isyanımız var. Bu sistem böyle gitmemeli. Bu sistemin en çok zorluğunu yaşayan gariplerdir. Efendilerin kurduğu dünyayı yıkmak boynumuzun borcu olmalıdır. Elektriği ucuzlatmak için seçimi mi bekleyecektik? Milletimiz ile buluşacağız. Kendimizi anlatacağız. Milletimiz ile hayallerimizi, ufuklarımızı, yapacaklarımızı, bu sistemi nasıl değiştirmek zorunda olduğumuzu, tek celsede adaleti, süreli siyaseti, liyakat kurumunu nasıl kuracağımızı, borç ekonomisi yerine üretim ekonomisini nasıl ikame edeceğimizi tek tek anlatacağız. Anlatmak zorundayız."

"CUMHURBAŞKANI ADAYI KARARIMIZI 9 NİSAN'A KADAR AÇIKLAYACAĞIZ"

"Milli Yol Partisi, kendi cumhurbaşkanı adayı ile milletin huzuruna çıkmayı planlıyordu. Ancak yaptığımız istişarede arkadaşlarımız, kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkarmamamızı önermişti. İstişarede böyle bir sonuç çıkmıştı ve ben de sonuca uydum. Milli Yol Partisi, hangi cumhurbaşkanı adayını desteklediği konusundaki görüşlerini 9 Nisan’a kadar açıklayacaktır."

MUHSİN YAZICIOĞLU VURGUSU

"Herkes bilmelidir ki Milli Yol Partisi, milletin lehine, çıkarına, menfaatine ne gerektiriyorsa o şekilde hareket edecektir. Milletin ve devletin çıkarı, geleceği neyi gerektiriyorsa ve adaletli dünyanın oluşumunda kim katkı sağlayacaksa, Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının, suikastının üstünü açık bir şekilde dosyayı yeniden açığa kavuşturacak ve bu anlamda adımlar atabilecek kimler varsa elbette ki onlarla aynı yolda yürüyeceğiz. Milli Yol Partisi'nin kırmızı çizgileri var. Milletin, vatanın, devletin birliği ile bu konuda hassas olanlarla beraber oluruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasında dosyanın açılmasına ve adım atılmasına yönelecekleri dikkate alacağız. Bu anlamda söz söyleyenler ve bizimle bu yolda olanlarla hareket edebileceğimizi ifade ediyorum.”