Milli Yol Partisi'nden Sinan Ateş'in kabrine ziyaret

Ramazan Süzen
Milli Yol Partisi'nden Sinan Ateş'in kabrine ziyaret
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ankara'nın ortasında haince katledilen Sinan Ateş'in mezarlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Sinan Ateş'in de ailesi hazır bulundu.

Milli Yol Partisi Genel Başkan Remzi Çayır, 30 Aralık 2022 tarihinde, Ankara’nın ortasından haince katledilen Şehit Sinan Ateş'in kabrini ziyaret etti. Remzi Çayır, Sinan Ateş’in mezarı başında dualar okuyarak anısına saygı duruşunda bulundu ve Şehit Ateş’in ailesine başsağlığı diledi.

Acısı halen taze olan aile ile dertleşen Remzi Çayır merhumun ailesine destek verdi.

Yapılan bu ziyaretin anlamını, Şehit Sinan Ateş'in hatırasını yaşatmak ve adalet taleplerine destek olmak amacıyla gerçekleştirdiğini açıklayan MYP Genel Merkezi, ayrıca ziyaretin ayrıca ülkücü camiada büyük yankı uyandırdığını belirtti.

Remzi Çayır’ın bu anlamlı ziyareti, kamuoyunda Sinan Ateş’in anısını yaşatma ve adalet taleplerini duyurma konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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