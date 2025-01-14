Milli Yol Partisi'nin genel başkan yardımcısı bıçaklandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli Yol Partisi'nin genel başkan yardımcısı bıçaklandı!

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar Bodrum’da bıçaklı saldırıya uğradı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Milli Yol Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar ilçe merkezindeki Kumbahçe Mahallesi’nde bıçaklı saldırıya uğradı.

İddiaya göre yürüyerek evine giderken mahallenin elektrik trafosunu tekmeleyip kapısını kırmaya çalışan birini gördü.

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Şahıs ile sözlü tartışma kavgaya dönüşünce şahsın yanında bulundurduğu çantadan bir bıçak çıkartarak Sancar’a saldırdığı ve ardından olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Sancar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği şahsın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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