Milli yüzücü Paris biletini kaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli yüzücü Paris biletini kaptı

Boglárka Kapás, Pazar günü Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

35 yaşındaki yüzücü ve 2019 dünya şampiyonu ünvanının sahibi olan Kapás, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebekte 2:09.35 zamanlamasıyla ikinci sırada yer alarak Paris 2024 biletini cebine koydu.

Müsabakadan sonra medyaya konuşan usta yüzücü "Sonunda altın madalya için mücadele edeceğimi düşünmüyordum ama bu, olimpiyatlar öncesinde çok iyi bir işaret. Ancak bu sefer Paris'teki finallere ulaşmanın henüz mümkün olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Kapás'ın kocası Ádám Telegdy de Roma'daki şampiyonada Paris biletini almıştı. Kapás "Ádám'ın kota kazanması beni çok rahatlattı ve özgürleştirdi. Sanırım bu yüzden bu kadar iyi yüzdüm" açıklamasında bulundu.

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