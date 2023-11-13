Milliler'in Almanya ve Galler maçı programı belli oldu

Stefan Kuntz'un ardından göreve getirilen Vincenzo Montella önderliğinde A Milli Futbol Takımı, Euro 2024'e katılmayı hak kazandı.

Milliler, Galler ve Almanya ile milli arada mücadele edecek.

Öte yandan Ay Yıldızlılar'ın kamp programı da açıklandı.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 13 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

A Millî Takım kafilesi, 16 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek.

17 kasımda düzenlenecek basın toplantısının ardından 18 kasımda da Almanya ile Türkiye karşı karşıya gelecek.

Sonrasında 19 Kasım'da Milliler, Galler ile mücadelesi öncesi Cardiff'e geçecek.

20 Kasım'da düzenlenecek basın toplantısının ardından 21 Kasım'da da A Milli Futbol Takımı, Galler ile mücadele edecek.