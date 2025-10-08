ÖZEL HABER / YENİÇAĞ GAZETESİ SÜLEYMAN ÇAY

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlattığı 2’inci açılım sürecine bir yenisini daha ekledi.

BAHÇELİ’DEN ÜÇÜNCÜ AÇILIM

Bahçeli, dünkü Meclis açılışı sonrası ilk grup toplantısında Meclis'te kurulan komisyonun İmralı'ya giderek bebek katili Öcalan ile görüşmesi çağrısında bulunarak üçüncü açılımı başlattı. Bahçeli "Gerekirse komisyon İmralı'ya gitmeli bizzat görüşmelidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bahçeli, terörden yargılanan teröristler için af yolu sinyalini de verdi. Bahçeli, “Çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Kürt kardeşlerimizin terörle bağlantısı yoktur. Silahlı eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesi kucaklaşmalıdır” dedi.

Bahçeli’nin bu sözleri ise gündeme damga vurmuştu. Bahçeli’nin sözlerine dair Yeniçağ muhabiri Süleyman Çay, milliyetçi camiayı yakından tanıdığı eski bakan ve ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’ten görüşler aldı.

ZEYBEK: “DEVLET BAHÇELİ’NİN HİÇBİR SÖZÜNÜ CİDDİYE ALMIYORUM”

Zeybek, “Komisyon İmralı’ya gitmeli” sözlerine, “Artık Devlet Bahçeli’nin hiçbir sözünü ciddiye almıyorum. Çünkü ciddiye alınacak bir durumu kalmamış. Bir gün öyle bir gün böyle diyor. Kendisi mi söylüyor? Sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Eski Bakan ve ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek

“DEMEK Kİ APO’DA SUÇA KARIŞMAMIŞ”

“Silahlı eylemde bulunmamış” sözlerine ise Zeybek, “Suça karışmamış diye bir şey yok ki. Terör örgütüne üye olmak suçtur. Suça karışmamış nedir? Demek ki APO’da suça karışmamış” şeklinde tepki gösterdi.

YAHNİCİ: “SEN BU MECLİS’E APO’YU GETİREMEDİN, BU MECLİS’İ APO’NUN AYAĞINA GÖTÜRECEKSİN”

Alparslan Türkeş’in özel kalemi Şevket Bülent Yahnici de Yeniçağ’a Bahçeli’nin yeni çıkışını değerlendirdi. Yahnici, “Anayasal düzeni yıkmak için silahlı terör örgütü kuran bir adam TBMM’yi yerle bir etmeyecek midir? Millet egemenliği yerine bölünmeyi istiyor. Barış süreci olsa da halen bu fikirlerden vazgeçmiş değildir. Sen bu Meclis’e APO’yu getiremedin, bu Meclis’i APO’nun ayağına götüreceksin. Meclis’in APO’yu getirmeye yetkisi ve kararı yoktur. Hukuken bu kararı parlamento alamaz. Ceza infaz yasası ortadadır” yorumunda bulundu.

Alparslan Türkeş’in özel kalemi Şevket Bülent Yahnici

“SADECE PKK’LI OLMASI SUÇA KARIŞMIŞ OLMAKTIR”

Yahnici, Bahçeli’nin “suça karışmamış” sözlerine sert çıkarak, “Suça karışmamış adamın dağda işi ne? Böyle bir şey olur mu ya. Sadece PKK’lı olması suça karışmış olmaktır. İltisak diye bir kavram var. Sadece FETÖ’ye ‘iltisak’ diye içeri atanlar var. PKK’ye iltisak diye bir suç yok mu?” dedi.