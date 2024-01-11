Milliyet’te üst düzey atama

Milliyet Gazetesi Ege Temsilciliği görevini sürdüren Engin Uğur Ağır’ın yerine, gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini sürdüren Aslı Öktener getirildi.

ASLI ÖKTENER KİMDİR?

1975 yılında İzmir’de doğan Aslı Öktener, 1997 yılından itibaren, birçok ulusal gazete ve televizyonda; muhabir, editör ve yapım sorumlusu olarak görev aldı.

İlk tecrübesini Milliyet Ege İlavesinde muhabir olarak gerçekleştiren Öktener, daha sonra gazetenin İstanbul Haber Araştırma Servisi’nde uzun yıllar görev aldı.

Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Editörü, Elele Dergisi Yazı İşleri Müdürü, MediaSA’ya bağlı World Travel Channel televizyonunda editör şefi ve program sorumlusu, Habertürk Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde editörlük görevlerinde çalışan Öktener, 2018’in Ağustos ayından bu yana Milliyet Gazetesi Ege İlavesi’ne Yazı İşleri Müdürü olarak görevini sürdürüyordu.