Milliyet’te üst düzey ayrılık! 20 yılın ardından veda etti

Demirören Medya Grubu'na bağlı Milliyet gazetesinden üst düzey bir ayrılık yaşandı.

MedyaRadar’ın özel haberine göre, Milliyet Yazı İşleri Müdürü Bertan Ağanoğlu gazete ile yollarını ayırdı.

Ağanoğlu, 2003 yılından bu yana gazetede çeşitli görevlerde bulundu.

BERTAN AĞANOĞLU KİMDİR?

Bertan Ağanoğlu, mesleğe 1996 yılında adım attı. Cumhuriyet'te muhabirlik görevinin ardından 2003 yılında Milliyet'e transfer oldu. Burada editör olarak başladı. Ardından Yazı İşleri Koordinatörlüğü görevine getirildi. 2013 yılı başından bugüne kadar da Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapıyordu.