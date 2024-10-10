Milton Kasırgası uzaydan görüntülendi

NASA astronotu Matthew Dominick, Florida'yı etkisi altına alan Milton Kasırgası'nın uzaydan nasıl göründüğünü gösteren bir video paylaştı. Gulf of Mexico'da kaydedilen en güçlü fırtınalardan biri olan bu kasırganın, Çarşamba veya Perşembe günü bölgeyi etkilemesi bekleniyor.

Milton Kasırgası, meteorologlar tarafından "son derece güçlü bir kuvvet" olarak tanımlanıyor. Ulusal Kasırga Merkezi, fırtına dalgalarının 5 metreye kadar yükselebileceğini uyarıyor. Florida'daki birçok ilde acil durum ilanı yapıldı ve tahliyeler başladı. Halk, yaklaşan fırtınadan kaçmak için otoyollara akın ediyor.

Uzaydan çekilen fotoğraf sosyal medyayı salladı

TAHLİYELER BAŞLADI VE SAĞLIK TESİSLERİ HAZIRLANIYOR

Florida'nın Gulf Coast bölgesindeki hastaneler, Milton Kasırgası'nın gelişi için hazırlık yaparken, Kasırga Helene'nin ardından toparlanmaya çalışıyor. Florida Sağlık Departmanı'nın tıbbi denetim ofisinin başkanı Steve McCoy, bu tahliye işleminin "tarihin en büyük tahliyesi" olduğunu belirtti.

Başkan Joe Biden, Tampa sakinlerine tahliye çağrısında bulunarak, bölgeyi etkileyecek kasırganın son yüzyılın en güçlü kuvveti olacağına dikkat çekti. Tampa Belediye Başkanı Jane Castor ise, tahliye etmeyenlerin büyük olasılıkla hayatını kaybedeceğini açıkça ifade etti. Milton Kasırgası'nın, Florida anakarası ve Keys'te 12 ile 25 santimetre, bazı bölgelerde ise 38 santimetreye kadar yağmurla geniş çaplı sel baskınlarına yol açması bekleniyor.