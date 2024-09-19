Uzaydan çekilen fotoğraf sosyal medyayı salladı

NASA astronotu Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çektiği etkileyici fotoğraflarla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 69 yaşındaki deneyimli astronot, yörüngeye yaptığı dördüncü yolculuğu sırasında, Londra’nın gece ışıklarının 400 kilometre yukarıdan parladığı anı görüntüledi. Bu büyüleyici kare, Pettit’in Çarşamba günü sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) paylaştığı bir gönderiyle dünyayla buluştu. Pettit, paylaşımında "Geceleri Londra ışıl ışıl" ifadelerini kullandı.

London sparkling at night.



Nikon Z9, 200mm f2, 1/320 sec, ISO 25600 pic.twitter.com/okPZz6N05f — Don Pettit (@astro_Pettit) September 18, 2024

Bu etkileyici fotoğrafı çekmek için tam çerçeve bir Nikon Z9 kamera kullanan Pettit, odak uzaklığı olarak 200 mm, diyafram açıklığını f/2, enstantane hızını 1/320 saniye ve ISO değerini ise 25600 olarak ayarladı. Pettit’in ISS’de geçirdiği süre boyunca, bu tür fotoğraflarla uzaydaki yaşamın görsel zenginliklerini takipçilerine sunması bekleniyor.

Astronot, sadece birkaç gün önce de, Polaris Dawn uzay aracının Dünya'ya dönüşünü gösteren başka bir çarpıcı fotoğraf paylaşmıştı. Bu görev, dört astronotu taşıyan uzay aracının atmosferdeki yüksek hızlı inişiyle son bulmuştu. Pettit, daha önceki uzay görevlerinde de benzer görsellerle dikkat çekmişti. Sosyal medya takipçileri, onun altı ay sürecek bu yeni uzay görevinde daha fazla görsel şölen bekliyor.

Pettit, özellikle yıldız izleri gibi uzun pozlama gerektiren çekimlerde uzman. 2012 yılında çektiği ve uzun pozlama tekniğiyle oluşturduğu yıldız izleri fotoğrafı, bu alandaki başarısının bir göstergesi. Nikon D3s ile çekilen bu fotoğraf, birden fazla 30 saniyelik pozlamalarla oluşturuldu ve uzaydaki derinliği gözler önüne serdi. Pettit, aynı zamanda yakın kızılötesi fotoğraflar çekmeye de ilgi duyuyor. Yine 2012’de, modifiye edilmiş bir Nikon D3s kullanarak Pasifik Okyanusu ve And Dağları arasında yer alan bir nehir deltasını görüntülemişti. Bu tür fotoğraflar, uzayın sadece karanlık boşluğunda değil, gezegenimiz üzerindeki doğal güzelliklere de ışık tutuyor.

ISS’den gelen bu görüntüler, uzaydan Dünya’ya bakan gözlerin ne kadar etkileyici manzaralarla karşılaştığını bir kez daha ortaya koyuyor. Pettit gibi deneyimli astronotlar, kameralarıyla bu manzaraları ölümsüzleştirerek, uzayın büyüleyici perspektifini bizlere sunuyor.

DON PETTİT KİMDİR?

Don Pettit, 1958 doğumlu bir Amerikan mühendis ve astronottur, uzayda yaşamış en ilginç bilim insanlarından biridir. Texas'ın Lafayette şehrinde doğan Pettit, genç yaşlarda bilim ve teknolojiye olan ilgisini geliştirdi. 1980 yılında Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Kimya Mühendisliği diploması aldıktan sonra, 1983'te Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde etti.

Pettit, NASA'nın astronot olarak seçilmesinden önce, uzayda bilimsel deneyler ve teknoloji geliştirme konularında çeşitli projelerde yer aldı. 1998 yılında NASA tarafından astronot olarak seçilen Pettit, ilk uzay uçuşunu 2002 yılında Space Shuttle Endeavour'un STS-113 görevinde yaptı. Bu görevde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yapımına katkıda bulundu. Pettit, ISS'deki uzun süreli görevleriyle tanınır; 2008'de Expedition 17'nin bir üyesi olarak ve 2011'de Expedition 30'un komutanı olarak görev yaptı.

Uzayda geçirdiği süre boyunca, Pettit’in özellikle dikkat çeken katkılarından biri, uzay fotoğrafçılığı konusundaki yetkinliğidir. Uzaydan çektiği etkileyici fotoğraflar, Dünya'nın güzelliğini ve uzaydaki olağanüstü manzaraları gözler önüne serdi. Pettit, bu fotoğraflarla uzay ve Dünya arasındaki bağlantıyı güçlendirdi ve uzay keşiflerinin halka daha iyi tanıtılmasına yardımcı oldu.

Pettit, uzayda geçirdiği süre boyunca bir dizi deney ve araştırma gerçekleştirdi ve bu süreçte hem bilim hem de eğitim alanında önemli katkılarda bulundu. Astronotluk kariyerinin yanı sıra, Pettit’in uzay fotoğrafçılığı ve bilim iletişimi konusundaki çalışmaları, onun uzay keşiflerinin popülerleşmesine ve bilimsel bilginin yayılmasına büyük katkıda bulunduğunu gösteriyor.