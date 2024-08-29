Milyarder iş adamı Galatasaray'daki krizi açıkladı

Galatasaray’da bazı yöneticilerin maç biletlerini karaborsa üzerinden satarak kar ettiği iddiası üzerine sarı-kırmızılılar Young Boys maçı öncesi bir açıklama yayınladı.

İddiaların yalanlandığı metnin altında Dursun Özbek ve bütün yönetim kurulu üyelerinin imzaları bulunurken flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Gazeteci Uğur Karakullukçu metni Eray Yazgan ve Alper Narman’ın zorla yayınlattığını ifade ederken bazı yöneticilere haber verilmeden imzalarının kullanıldığını aktardı.

Ortaya atılan bu iddiadan sadece birkaç saat sonra Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce olayları doğrular bir şekilde görevinden istifa etti.

İstifanın yankıları devam ederken Ali Yüce’nin babası ve Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Ahmet Yüce yaşananları değerlendirdi.

Yüce açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray diğer hiçbir kulübe, camiaya benzemez. 2 ay önce şampiyon olan kulüp, başarısız bir gidişat varsa eleştirilir. Herkes demokratik bir şekilde eleştiri hakkını kullanır. Yanlış gördüğü bir şey varsa, bunu söyler. Bugün de, geçmişte de olan budur. Faruk Süren, Galatasaray'ın efsane başkanlık dönemini hatırlayın. 4 yıl üst üste şampiyon olan, Avrupa'da almadık kupa bırakmayan bir kulübün başkanıydı. Bu başarılara rağmen Galatasaray başkanlığını bırakmak zorunda kaldı. Aday da olamadı. Bugün kendine "yönetici" diyen bir takım insanlar Galatasaray'ın tarihini, geçmişini bilmiyorlar. Bilmedikleri gibi, Başkan Dursun Özbek'i de, "Galatasaray'ın her şeyi biziz, biz her şeyi biliyoruz, diyerek kandırıyorlar"



“DURSUN ÖZBEK BU İNSANLARI CAMİADAN UZAKLAŞTIRMALIDIR”

"Dursun Özbek benim 50 yıllık ağabeyim. Çok değer verdiğim bir insan, aynı zamanda da iyi bir Galatasaraylıdır. Ancak son yaşanan krizlerde sorumluluğu vardır. Galatasaray Başkanı gerektiği yerde irade koymalı, "Galatasaray bizden sorulur" diye etrafında dolaşan ve kendisini kandıran bu insanları camiadan uzaklaştırmalıdır" dedi.



"FATİH ALTAYLI VE HAYRİ KOZAK 40 YILLIK GALATASARAYLIDIR”



"Bu iki isim de bu camianın önemli isimleridir. 40 yıllık Galatasaraylılardır. Onlar aleyhinde sosyal medyada paylaşım yapanlardan çok iyi Galatasaraylılardır. Başkan Dursun Özbek'e rağmen bu paylaşımların yapılması affedilir değildir. Başkanın da bu insanlara bu yakışıksız eylemlerinin hesabını sormasını beklerdim" dedi.



“BİRİLERİNİN ETKİSİNDE KALIYOR”



"Maalesef geldiğimiz noktada başkan Dursun Özbek, Galatasaray'da karşılığı olmayan birilerinin etkisinde kalıyor ve ortaya bu krizler çıkıyor"



"BİREYSEL KARARI, SAYGI DUYUYORUM"



"Ali Yüce'nin kendi bireysel kararı. Kendi kararı ve saygı duyuyorum"