Milyonlar O’nu Apollo Creed rolüyle tanıyordu. Efsane aktör hayatını kaybetti

Sylvester Stallone'nin başrolünü oynadığı, dünya sinema tarihinin unutulmaz serisi Rocky'nin ilk dört filminde Apollo Creed rolünü oynayan Carl Weathers, 76 yaşında yaşama veda etti.

Ünlü aktörün ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde öldü. Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı" ifadeleri yer aldı.

CARL WEATHERS KİMDİR?

Rocky serisindeki Apollo Creed karakteri ile tanınan Carl Weathers 14 Ocak 1948 tarihinde doğdu. Aynı zamanda eski profesyonel fubolcu olan Weathers, sinema ve televizyon dünyasında önemli bir figür haline geldi.

Futbol kariyerine San Diego State University'de oynayarak başladı ve daha sonra kısa bir süre için profesyonel olarak Oakland Raiders ve Canadian Football League'de (CFL) British Columbia Lions takımlarında oynadı. Futboldan sonra tamamen oyunculuğa yönelen Weathers, "Predator", "Action Jackson" ve "Happy Gilmore" gibi filmlerde de önemli roller oynadı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, Carl Weathers yönetmenlik de yaptı ve televizyon dizilerinde rol aldı. "The Mandalorian" dizisinde Greef Karga karakterini canlandırarak yeni nesil izleyicilerle de tanıştı. Weathers, ayrıca oyunculuk dışında spor eğitimi ve oyunculuk koçluğu gibi alanlarda da çalışmalar yaptı.

APOLLO CREED KARAKTERİ İLE ÜNLENDİ

Carl Weathers şöhret basamaklarının zirvesine Sylvester Stallone'nin başrolünü oynadığı Rocky serisindeki Apollo Creed karakteri ile çıktı.

Söz konusu karakter serinin ilk filmi olan "Rocky" (1976) ile izleyici karşısına çıktı. Bu filmde, Apollo Creed ABD'nin 200. yıl dönümünü kutlamak için bir dövüş düzenler ve kariyerinin zirvesindeki bir şampiyon olarak, amatör bir boksör olan Rocky Balboa'ya meydan okur. Creed'in Rocky ile ilk maçı, serinin en unutulmaz anlarından birini oluşturur ve bu dövüş, ikilinin arasındaki rekabet ve sonrasında gelişen dostluğun başlangıcını işaret eder.

"Rocky II" (1979) filminde, Apollo Creed, Rocky'ye rövanş maçı teklif eder, çünkü ilk maçın tartışmalı sonucundan memnun değildir ve kendi üstünlüğünü kanıtlamak istemektedir. Bu filmde ve sonraki filmlerde, Apollo Creed'in karakteri daha da derinleşir ve onun profesyonellik, onur ve sporcu kimliğine dair farklı yönleri ortaya çıkar.

"Rocky III" (1982) ve "Rocky IV" (1985) filmlerinde Apollo Creed, Rocky'nin hem mentoru hem de yakın arkadaşı olarak ön plana çıkar. Özellikle "Rocky IV"te, Apollo Creed, Rus boksör Ivan Drago ile bir gösteri maçına çıkar ve bu maç, serinin en dramatik olaylarından birine sahne olur.