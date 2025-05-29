Milyonlarca asgari ücretlinin kaderi Erdoğan'da... Maliye Bakanı'nı yanına çağırdı! Özgür Özel aportta bekliyor...

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı temmuz ayında ara zam beklentisine gözlerini çevirdi. Bilindiği üzere açlık sınırının asgari ücreti geçtiği ortamda geçim gittikçe zorlaşıyor. Bu noktada ara zam talebi hem emekli hem de muhalefet tarafından dillendirilmeye devam ediyor. Kamuoyunda süren asgari ücret zammı için yürütülen tartışmaları ve kulislerde konuşulanları değerlendiren gazeteci Hilal Köylüi milyonların ara zam beklentisinin Erdoğan'a iletildiğini iddia etti.

EDOĞAN İLE ŞİMŞEK ARASINDA MEKANIZMA KURULMUŞ İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu zam taleplerini dinlediğini söyleyen gazeteci Hilal Köylü, Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında bir istişare mekanizmasının kurulduğunu öne sürdü. Erdoğan ile Şimşek arasında 'istişare mekanizması' kurulması bir anda asgari ücrete ara zam bekleyenlerin umutlarını yeşertse de gazeteci, sözlerinin devamında ise kötü haberi verdi. Köylü, mevcut ekonomik durumdan dolayı asgari ücrete Temmuz ayında ara zam olmasının pek mümkün olmadığını ancak çalışmaların sürdüğünü aktardı.

IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusunda “gerekeni yaparız” mesajını şu şekilde vermişti:

"Vatandaşımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda iyileşme bekliyoruz. Ancak Allah korusun olur ya aksilik felaket olursa temmuzda da tekrar gündeme gelebilir. İhtiyaç hasıl olursa gereğini yaparız"

"TALEBİMİZ ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN ARA ZAM"

Ayrıca muhalefetin de hükümete yönelik ara zam baskısı giderek devam ediyor. Her fırsatta Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olması gerektiğini belirten Özel, Esenler'deki mitingde yaptığı çağrıda, “Yılın ilk dört ayında TÜİK'in hesapladığı enflasyonla bile hesaplansa 22 bin liradan 19 bine düşmüştür. Eğer Temmuz ayında ara zam yapılmazsa geçen sene katlanamadığımız 17 bin liranın altında bırakın geçinmek sürünmek zorunda kalacağız. Hep beraber ara zammı almak için mücadele zamanıdır. Talebimiz asgari ücretli için ara zam, emekli için seyyanen zamdır” ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak bugün DİSK’i ziyaret eden Özel, TİSK ile de görüştü. Özel, asgari ücret için talepleri aldıklarını söyledi.